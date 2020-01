Napoli-Inter, Gattuso in emergenza: a rischio Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz (Di venerdì 3 gennaio 2020) In vista di Napoli-Inter, il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso, fa la conta degli assenti da Castelvolturno. Napoli-Inter | Seduta di allenamento mattutina per il Napoli al centro tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma lunedi’ 6 gennaio alle 20.45 al San Paolo. Dopo l’avvio con torelli e circuiti di … L'articolo Napoli-Inter, Gattuso in emergenza: a rischio Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

sscnapoli : L'ultimo incontro tra Napoli ed Inter allo Stadio San Paolo! ?? #NapoliInter ?? #ForzaNapoliSempre - 23_Frog : ?????? verso Napoli-Inter #ForzaInter #Inter #NapoliInter - sscnapoli : ?? #NapoliInter, i precedenti ???? -