L’ultimo sfregio a Venezia, in giro per le calli con due struzzi: Daspo per i proprietari – Video (Di venerdì 3 gennaio 2020) Questa città non è uno zoo. Così si potrebbe parafrasare la reazione dei Veneziani alla scena, che sta facendo il giro del web, di due struzzi australiani a passeggio tra le calli della città lagunare. È accaduto a poca distanza dalla stazione, vicino a Ponte delle Guglie. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, la Polizia municipale, allertata dalle chiamate dei residenti perplessi alla vista, ha multato i due proprietari – e comminato anche il Daspo urbano – per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali. Venezia NON è neanche uno zoo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f605.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

L’ultimo sfregio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’ultimo sfregio