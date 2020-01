Luca Barbieri, protagonista di “Tu si que vales” si è spento a Caltanissetta (Di venerdì 3 gennaio 2020) Luca Barbieri, 25 anni, ex concorrente di “Tu si que vales”, si è spento il 2 gennaio 2020 a Caltanissetta, sotto il viadotto San Giuliano. Il giovane paracadutista professionista si era lanciato dal viadotto per un volo di allenamento ma il suo paracadute non si è aperto e lui è precipitato al suolo. Esperto di “wingsuit” appartenente alla Brento Base school, si lanciava con la sua tuta alare dai viadotti. Dal viadotto San Giuliano, però, si era lanciato in una caduta libera (base jumping) che sarebbe dovuta finire con l’apertura del paracadute. Purtroppo, per, per cause ancora da accertare, il suo paracadute non si è aperto in fase di atterraggio,. L’impatto con il suolo è stato violentissimo e Luca Barbieri non ce l’ha fatta. Con lui c’era una sua amica di ... Leggi la notizia su bigodino

