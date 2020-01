Incendio a Ostiense, bruciano camper: un morto carbonizzato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Incendio a Ostiense, dove le fiamme sono divampate in piazzale 12 ottobre bruciando diversi camper. Una persona morta carbonizzata, che dai primi accertamenti pare sia un cittadino romeno. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per domare il rogo, mentre le forze dell'ordine per i rilievi. Leggi la notizia su roma.fanpage

AlBizzotto : RT @rep_roma: Roma, Ostiense, incendio in parcheggio per camper, una vittima [aggiornamento delle 21:32] - rep_roma : Roma, Ostiense, incendio in parcheggio per camper, una vittima [aggiornamento delle 21:32] -