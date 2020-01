I Simpson hanno predetto i colori dell'anno Pantone dal 2010 a oggi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gli appassionati di Homer, Bart & co lo sanno bene: dalla fine degli anni '80 a oggi, i Simpson hanno predetto un'impressionante serie di fatti storici e novità tecnologiche. Il caso più clamoroso? Quello di Donald Trump nei panni di Presidente degli Stati Uniti d'America, raccontato – con la solita ironia del caso - in un episodio della serie del 2000, e divenuto di fatto realtà qualche anno dopo. Attenzione, però, perché pare che le previsioni della famiglia di Springfield non si fermino solo ed esclusivamente a politica, tecnologia e dintorni, ma strizzino l'occhio in qualche modo anche al settore del design. Il blog di Aspire Doors, azienda inglese specializzata in porte e infissi, ha infatti notato come le tinte scelte da Pantone come «colore dall'anno» dal 2010 a oggi siano di fatto tutte presenti tra il ... Leggi la notizia su gqitalia

