Grande Fratello VIP, Michele Cucuzza sarà uno degli inquilini (Di sabato 4 gennaio 2020) Era un giornalista. Di quelli fighi e belli. S contendeva il ruolo del bello della televisione con Tiberio Timperi e con il compianto Alberto Castagna. E ora va a fare il Grande Fratello Michele Cucuzza, ovvero quello che era uno dei giornalisti di punta del servizio pubblico della Rai. Certo, circolava voce che lui dovesse partecipare da tempo. Ma nessuno dava conferma. Di regola lo avrebbe dovuto fare il conduttore del talent, Alfonso Signorini. Cucuzza ha quindi violato una delle regole base del programma, ovvero, la segretezza a meno che non lo decida il conduttore. Vedremo cosa accadrà. Intanto, Michele ha cercato di spiegare la sua scelta di mostrarsi nella casa più famosa d’Italia, dove rischia di giocarsi una carriera se iniziasse a litigare per un barattolo di Nutella o perché non riesce a dormire o, magari, perché si innamora di un’altra concorrente vip, magari più giovane di ... Leggi la notizia su cronacasocial

