Dessì: “Noi il partito più verticistico, se ne andranno anche altri” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Siamo diventati il partito più verticistico tra le forze politiche. Siamo nati per combattere i poteri forti, le massonerie, la mafia e ora si ha paura del confronto interno”. In un'intervista a Il Messaggero di Roma, il senatore Emanuele Dessì non usa mezze misure per stigmatizzare la cacciata del collega Paragone anche se, precisa, “su tanti temi non sono d'accordo con lui”. Però Dessì osserva che in una settimana “abbiamo perso un pezzo di quelli che guardano a sinistra e un altro pezzo di quelli che guardano a destra”, ciò che non rappresenta per nulla “un segnale di forza” ma genera conduzione: “Noi abbiamo fatto sempre dell'ascolto la nostra forza” ma adesso “la base non capisce più chi siamo e cosa vogliamo”. E quanto alle prossime probabili espulsioni già calendarizzate, Dessì osserva che se “si pensa di gestire i gruppi dicendo o paghi o ti caccio, o spingi il bottone ... Leggi la notizia su agi

