CorSport: il metodo Gattuso, colloqui con i calciatori e il Capodanno insieme (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rino Gattuso aveva detto sin dal principio di voler entrare nella testa dei giocatori del Napoli e lo sta facendo. Il Corriere dello Sport racconta come, quali sono le armi messe in campo dal tecnico. A partire dal contatto con gli uomini della sua squadra. “si comincia presto, colazione assieme, e si finisce poi tardi, quando s’avvicina il tramonto, dopo l’allenamento (che è mattutino), il pranzo e la riunione tecnica, che è una razione del codice-Gattuso, come prendersi il Napoli senza indugiare neanche un nano-secondo, pure perché sta per arrivare Conte, l’Inter, la prima della classe”. E non c’è solo l’Inter all’orizzonte, ma un vero e proprio tour de force, per il quale bisogna farsi trovare preparati. Gattuso conduce ogni giorno l’allenamento con ritmo intenso “ossessivo, infarcito da qualche urla e poi da raccomandazioni a ... Leggi la notizia su ilnapolista

