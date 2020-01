Colpo di scena a "All Together Now": Vittorio Grigolo si inginocchia e chiede la mano della fidanzata - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roberta Damiata Durante l'ultima puntata dello show condotto da Michelle Hinziker, il grande tenore Vittorio Grigolo ha chiesto in diretta la mano della fidanzata Stefania Seimur Colpo di scena di quelli romantici che piacciono proprio a tutti. Anche al pubblico di "All Together Now" che ha assistito alla proposta di matrimonio del grande cantante lirico Vittorio Grigolo alla sua giovane compagna Stefania Seimur. La cosa ha lasciato tutti a bocca aperta, tranne la conduttrice Michelle Hunziker (che si è comunque commossa lo stesso) a cui il cantante aveva rivelato le sue intenzioni poco prima in camerino. Michelle infatti, che è stata un po’ sua complice, alla fine dell’esibizione di Vittorio gli ha detto spronandolo: “Prima in camerino mi hai confessato una cosa, vuoi dirla tu?”. In quel momento il pubblico ha capito e in molti sono scoppiati a piangere dall’emozione. ... Leggi la notizia su ilgiornale

