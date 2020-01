Cimeli fascisti e cartelli sessisti in un ristorante a Como (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una parete «decorata da ricordi di Predappio e altra paccottiglia fascista, immancabili i cartelli di carattere sessista», questa la denuncia dei Sentinelli di Milano che su Facebook pubblicano le foto della parete di un ristorante di Lenno (Como) dove non mancano i richiami al Ventennio. In uno dei cartelli, invece, si legge: «La gnocca è come la precedenza… va data». Dalla parete del ristorante Fonte: I Sentinelli di Milano, Facebook Cosa dice il proprietario A confermare la presenza di foto del Duce nel ristorante è lo stesso titolare che su TripAdvisor, rispondendo a un utente, scrive: «Le foto del Duce non sono in giro per tutto il ristorante, ma sono appese su una parete di circa due metri vicino a uno degli ingressi». Poi i toni si fanno più duri: «Se le può interessare, le foto del Duce sono state appositamente esposte per selezionare le persone intelligenti da ... Leggi la notizia su open.online

Cimeli fascisti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cimeli fascisti