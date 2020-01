Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni, è nata Raddix (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'attrice e il marito Benji Madden, a cinque anni esatti dalle loro nozze, salutano l'arrivo della loro prima figlia, Raddix Madden. La coppia non ha fornito notizie sulla nascita (non è chiaro se l'abbia partorita la Diaz o se sia nata da maternità eterologa), ma ha assicurato la massima privacy sulla bambina. Leggi la notizia su gossip.fanpage

zazoomblog : Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori - #Cameron #Benji #Madden #diventati - hoesgtg : @YeetusMcFeetus_ who doesnt know cameron diaz dkjdfkjdkjf - gqsbTrends_Es : Se esta buscando 'benji madden cameron diaz', con una score zc=601 -