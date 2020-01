Alitalia sempre più in crisi, la flotta scende sotto quota 100 (Di venerdì 3 gennaio 2020) La flotta di Alitalia rischia di scendere sotto quota 100. Nei prossimi mesi saranno molti i velivoli ad ‘andare in pensione’. ROMA – La soluzione politica tarda ad arrivare e la flotta di Alitalia tocca numeri minimi mai raggiunti fino a questo momento. Secondo quanto evidenziato dal Corriere della Sera, la compagnia di bandiera ha iniziato il 2020 con ‘soli’ 113 aeromobili a disposizione e di questi 72 sono in leasing. Un numero, precisa il quotidiano italiano, che rischia di abbassarsi sempre di più nei prossimi mesi per diversi motivi. Dalla scadenza dei contratti alle manutenzioni obbligatorie, sono questi problemi che rischiano di ridurre la flotta di Alitalia e di conseguenza anche l’offerta. I contratti di Alitalia Il Corriere della Sera, dopo aver letto le carte, precisa come i contratti in scadenza nel 2020 sono nove con la ... Leggi la notizia su newsmondo

