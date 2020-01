Alena Kravchenko è la vera Rapunzel, non taglia i capelli da……(FOTO) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ucraina e con capelli lunghi 1 metro e 80 ecco chi è Alena Kravchenko, la vera Rapunzel! Bellissima e affascinante, Alena Kravchenko diventerà senz’altro la beniamina delle bambine di tutto il mondo. Ucraina, la vera Rapunzel ha 34 anni e capelli lunghi 1,80 metri. L’attrice non li taglia da quando era piccolissima, aveva infatti 5 anni l’ultima volta che li ha tagliati. I suoi lunghissimi capelli la fanno sembrare come se fosse la Rapunzel vera della fiaba. I suoi capelli sono anche più lunghi di lei e portarli a questa lunghezza non è certo stato facile. La bella Alena ogni giorno posta foto e video che la ritraggono in tutta la sua bellezza e va fiera dei suoi capelli, che la avvolgono per intero. Le sue foto in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web e tutto hanno potuto notare quanto è bella e la meraviglia dei suoi capelli. Alena Kravchenko denominata Rapunzel per la sua ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Alena Kravchenko è la vera Rapunzel, non taglia i capelli da......(FOTO) - - KeblogIT : Non si taglia i #capelli da quando aveva 5 anni. Oggi ne ha 34 e sembra Rapunzel: -