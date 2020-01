90 anni fa nasceva Sergio Leone. È Tarantino il suo erede? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Avrebbe compiuto 90 anni oggi Sergio Leone, uno dei più importanti cineasti del nostro cinema. Ma sarebbe riduttivo pensare a Leone come stratega di un nuovo tipo di linguaggio cinematografico riferito esclusivamente ai confini italiani. Non sono i riconoscimenti a fare di un regista un maestro, questo la storia del cinema ce lo ha insegnato bene ormai, tant'è che Sergio Leone di riconoscimenti ne ha avuti pochissimi: due David di Donatello e un Nastro d'Argento. Niente di più. E non è nemmeno la quantità di film a trasformare il tuo lavoro in chissà quale opera illuminante per chi un giorno vorrà affrontare la tua stessa strada, perché anche in quel caso di materiale ce n'è poco; Leone infatti girò, come regista e sceneggiatore, appena sette film. Il punto è riuscire a raccontare ciò che desideri sviluppando immediatamente uno stile del tutto riconoscibile; unico, diremmo, nel caso di ... Leggi la notizia su agi

