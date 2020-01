Violenza di Capodanno denunciata a Udine, indagini in corso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una ragazza di 30 anni ha detto di essere stata violentata a Udine il giorno di Capodanno. Aperta un’indagine dalla Procura. Udine – Ragazza violentata a Udine il giorno di Capodanno? L’episodio è stato raccontato da una 30enne agli inquirenti nella mattinata di giovedì 2 gennaio 2020. Secondo quanto precisato dalla vittima, l’abuso sarebbe avvenuto durante la festa in piazza. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare meglio quanto accaduto e risalire all’identità dell’aggressore. Una vicenda che resta poco chiara con le autorità locali che nelle prossime ore sono chiamati a chiarire meglio la dinamica di questa Violenza. Ragazza violentata a Udine, la ricostruzione Al vaglio degli inquirenti la versione della giovane donna. La 30enne ha raccontato di essersi ‘staccata’ dal gruppo di amici per salire sul primo tratto ... Leggi la notizia su newsmondo

