Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 12:30 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Viabilità DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULL’ A1 FIRENZE Roma CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE,AL MOMENTO SI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULL’A24 Roma TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA Roma EST IN DIREZIONE DI Roma MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI DI POTATURA A CURA DI ANAS CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA CODE ER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI ANDIAMO SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN DIREZIONE DI Roma SEMPRE IN DIREZIONE Roma INCOLONNAMENTI SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI COLLE DEL SOLE SCENDIAMO A POMEZIA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI SULLA VIA DEL MARE ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 12:30: VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 12… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 11:30: VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 11… -