Verso la fine della guerra in Donbass? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ucraina e Russia starebbero lavorando ad un nuovo scambio di prigionieri che possa portare alla liberazione di altri cittadini di Kiev e Mosca detenuti nei rispettivi Paesi. Questa notizia, confermata dalla presidenza ucraina, giunge a pochi giorni di distanza da un altro importante scambio di detenuti avvenuto tra le parti e conclusosi con il rilascio e rimpatrio di 76 cittadini ucraini e 124 russi. Queste misure sono destinate a rafforzare il clima di fiducia che si sta creando tra le due nazioni: una distensione che potrebbe portare alla fine del conflitto nel Donbass che, ormai da cinque anni, insanguina gli oblast di Donetsk e Lugansk ed ha provocato oltre tredicimila morti e gravi danni infrastrutturali e materiali in loco. Un dialogo su più fronti Il miglioramento dei rapporti tra Mosca e Kiev ha già portato reciproci benefici in ambito energetico: dopo lunghe trattative, ... Leggi la notizia su it.insideover

Agenzia_Ansa : Conte verso la verifica, il primo nodo è la #prescrizione. Intanto è attesa per il discorso di fine anno di… - steegvma : verso fine 2019 sono uscita con tutte persone che si drogavano pesante e mi sono trovata bene, non è detto che chi… - Bollicineviaggi : Estensione Finisterre: il Cammino verso la fine del mondo da Santiago a Finisterre 6 giorni -