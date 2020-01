Tocco Caudio, protocollo d’intesa con la Provincia: entro un anno il progetto per la viabilità (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Sindaco di Tocco Caudio, Gennaro Caporaso, ed il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, hanno sottoscritto stamani presso la Rocca dei Rettori il protocollo per il progetto di messa in sicurezza di tratti delle Strade Provinciali n. 109, n. 140, n. 143 e n. 144 e la viabilità comunale con il centro urbano di Tocco Caudio (Via Cesche e Via Friuni-Serra). Il documento, il cui testo era stato approvato nei giorni scorsi dai competenti Organi di Provincia e Comune, impegna i due Enti ad iniziative di natura tecnica per una migliore fruibilità alle arterie interessanti il centro di Tocco Caudio a garanzia del diritto alla mobilità. entro un anno da oggi, grazie ad un tavolo tecnico istituito presso la Provincia di Benevento, verrà predisposto un progetto strategico per il territorio puntando a migliorare la ... Leggi la notizia su anteprima24

