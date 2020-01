Titoli e aperture: Di Maio riapre il caso autostrade (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri e capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio apre il nuovo anno all'insegna della battaglia per ritirare la concessione ad autostrade per l'Italia. «Subito la revoca», ha attaccato frontalmente il leader pentastellato. Ma il governo non ha ancora deciso una sua posizione. Così, ieri, si è espresso il sottosegretario pd Margiotta, che al Corriere della Sera dice: «Questo tema è una mina, bisogna mediare. Valutiamo la revisione». E mentre l'esecutivo continua a navigare in acque agitate, il discorso di fine anno del Presidente Mattarella, con il suo no «a un Paese impaurito», è stato seguito da dieci milioni di persone, su tv e web. «Fiducia nei giovani», ha detto il capo dello Stato. CORRIERE DELLA SERA autostrade, si riapre il caso Mattarella seguito da10 milioni su tv e web: fiducia nel Paese e nei giovani LA REPUBBLICA 2020, il manifesto della giovane ... Leggi la notizia su agi

Agenzia_Italia : Titoli e aperture: #DiMaio riapre il caso #Autostrade #rassegnastampa - Notiziedi_it : Titoli e aperture: gli scontri nella maggioranza sui quotidiani in edicola - Ikea9Ninna : RT @soniabetz1: Da anni i parlamentari del #M5S restituiscono parte del loro stipendio volontariamente, ma dai media silenzio assoluto, meg… -