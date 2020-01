TikTok: l’esercito statunitense vieta l’utilizzo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un soldato statunitense controlla il suo smartphone (foto: PEO Soldier) I soldati dell’esercito statunitense hanno appena ricevuto l’ordine di non utilizzare TikTok sui telefoni di proprietà del Governo. Il divieto arriva a seguito delle crescenti preoccupazioni che aleggiano attorno al social network basato sui microvideo, di proprietà della società cinese ByteDace, che potrebbe compromettere la sicurezza nazionale. In un’intervista rilasciata a Military.com, il portavoce dell’esercito, il tenente colonnello Robin Ochoa, ha affermato che TikTok “è considerato una minaccia informatica”. Prima del divieto, l’esercito degli Stati Uniti avrebbe addirittura sfruttato TikTok per reclutare nuove leve, ma, agli inizi di dicembre, sia il dipartimento della Difesa sia quello della Marina avevano lanciato messaggi allarmanti riguardo al social network. La Marina, in particolare, ha fatto il primo ... Leggi la notizia su wired

