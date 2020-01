Siamo sicuri che in Libia il problema sia Erdogan? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Su richiesta del Presidente Erdogan, il Parlamento turco ha votato per inviare le truppe in Libia. Piuttosto che apprezzare la trasparenza di questo intervento, ancorché (pare) prettamente militare, ci si sbraccia a denunciare le volontà d’ingerenza del Sultano in affari “di casa nostra”, ripetendo vuotamente che “la soluzione in Libia non può essere militare” o che si tratta di una “guerra per procura”. A chi le segue con attenzione ai fatti, le cose appaiono leggermente diverse. E nessuno è più addentro agli intrighi libici di chi in Libia ci vive e governa con il riconoscimento ufficiale delle Nazioni unite. Il 1° gennaio, la Lega Araba ha tenuto una riunione d’emergenza convocata su richiesta dell’Egitto che sperava di far adottare una risoluzione per condannare la cooperazione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

TAEJOONKOSMO : RT @_blackpinkita: 1° nei trend mondiali e 1° in quelli italiani ? BLINKs, ottimo lavoro!! Siamo sicuri che Jisoo apprezzerà molto ?? #Ou… - ilovebtsblackp1 : RT @_blackpinkita: 1° nei trend mondiali e 1° in quelli italiani ? BLINKs, ottimo lavoro!! Siamo sicuri che Jisoo apprezzerà molto ?? #Ou… - trisfiorucci : RT @_blackpinkita: 1° nei trend mondiali e 1° in quelli italiani ? BLINKs, ottimo lavoro!! Siamo sicuri che Jisoo apprezzerà molto ?? #Ou… -