Sebastian Kurz, il Grünenkind (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma. Se Sebastian Kurz sia uno sperimentatore senza scrupoli o un calcolatore che ben conosce il suo paese non lo hanno scoperto (ancora) neppure i suoi biografi. Il leader dei popolari austriaci, cancelliere per la seconda volta, ha concluso un accordo con i Verdi. Un accordo che sembrava impensab Leggi la notizia su ilfoglio

you_trend : ?? ???? Austria, raggiunto l'accordo tra ÖVP e Verdi per un governo di coalizione. Il cancelliere sarà ancora Sebastia… - mirnoja : RT @ilfoglio_it: Sebastian Kurz, il Grünenkind. In Austria è nato il nuovo governo verde pronto a proteggere “clima e confini” - @Micol_Fla… - ilfoglio_it : Sebastian Kurz, il Grünenkind. In Austria è nato il nuovo governo verde pronto a proteggere “clima e confini” -… -