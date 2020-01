Montemurlo, scappa spaventato a causa dei fuochi d’artificio. Salvato dai Vigili del Fuoco. (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come ogni anno, per i nostri amici a quattro zampe, la notte del 31 dicembre è terrificante, a causa dell’esplosione dei fuochi d’artificio. La maggior parte delle persone pensa solo al proprio divertimento, non preoccupandosi di quanta paura i botti possano comportare per un animale. Può essere così tanta, da portarlo addirittura ad un arresto cardiaco. A Montemurlo, un comune in provincia di Prato, un animale di piccola taglia è scappato dalla sua abitazione, troppo spaventato dal rumore dei botti di Capodanno. Non si è reso conto di essersi allontanato troppo da casa e di essere finito sul letto del torrente Bagnolo. Il fato ha voluto che qualcuno si trovasse a passare di lì e si accorgesse di questo povero cagnolino. È stato immediatamente lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco, ... Leggi la notizia su bigodino

QUInewsAnimali : Spaventato dai botti scappa e finisce nel torrente -