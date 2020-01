Meningite, Viale: “Nessuna relazione tra le 3 vittime di Genova” (Di giovedì 2 gennaio 2020) La vicepresidente e assessore alla Sanita’ di Regione Liguria Sonia Viale esclude che vi sia una relazione tra le persone morte da meta’ novembre a oggi a Genova a seguito di sepsi meningococcica, con l’ultimo caso di Capodanno sempre a Genova: “L’indagine epidemiologica, prontamente attivata da Asl3, al momento non evidenzia relazioni fra i tre casi accaduti negli ultimi mesi a Genova”, dichiara Viale. “I contatti stretti delle vittime sono stati identificati e raggiunti – spiega poi – ed e’ stata loro somministrata la chemioprofilassi, sempre a cura di Asl3. E’ stata offerta loro anche la vaccinazione gratuita antimeningococcica, come previsto dal Piano nazionale Prevenzione vaccinale e raccomandazioni regionali. La situazione rimane costantemente monitorata”. “Il dato piu’ recente relativo alle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

