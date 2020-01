Meghan e Harry hanno regalato ad Archie qualcosa di molto comune per Natale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche al piccolo Archie Babbo Natale ha portato dei doni. Niente di appariscente o esagerato: secondo Us Magazine, Harry e Meghan avrebbero fatto trovare sotto l’albero “libri illustrati, una scatola di costruzioni e una vasca di palline colorate”. Insomma, regali - intelligenti - adatti ad un bebè della sua età, per stimolare il pensiero e le abilità. Stando a quanto riportato dal giornale, Archie sarebbe una “social butterfly”, espressione inglese con la quale si intende una persona estremamente socievole ed aperta, versatile e in grado di adattarsi alle varie situazioni. “Ama essere intrattenuto e interagire con altre persone - rivela un insider -. Alcuni bambini diventano timidi o nervosi, ma non Archie. Piange raramente, quando vede papà o mamma stende le braccia per farsi tirare su e ha un vivo interesse per ... Leggi la notizia su huffingtonpost

