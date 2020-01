MasterChef Italia, al via la gara ufficiale stasera su Sky Uno / NOW TV (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono terminate le selezioni per scegliere i 20 migliori aspiranti chef del Belpaese, che sono diventati i concorrenti della nona edizione di MasterChef Italia. I giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo hanno esaminato attentamente i piatti dei partecipanti alle selezioni e sono riusciti ad individuare chi meritava davvero un posto nella MasterClass.Nella serata festiva di Santo Stefano, sono... Leggi la notizia su digital-news

zazoomnews : Masterchef Italia 9 giovedì 2 gennaio su Sky Uno e Now Tv prende il via la gara ospite Iginio Massari -… - Pelfectos : MasterChef Italia ha subido un video - SalvioEspo : RT @AndreaParre87: @fanpage C'è #Sky, che si è accaparrata l'egemonia con operazioni @XFactor_Italia e @MasterChef_it, ma anche e soprattut… -