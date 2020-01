Lazio, Lucas Leiva operato alla mano: le sue condizioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lucas Leiva è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione alla mano: il report della Lazio Lucas Leiva è stato sottoposto in data odierna presso la clinica Paideia a un intervento chirurgico per una lesione capsulo-legamentosa a carico del pollice della mano destra, a seguito di infortunio di gioco occorso durante la finale di Supercoppa Italiana. L’operazione è stata eseguita dal professor Rodia, coadiuvato dall’equipe della chirurgia della mano dell’Ospedale CTO. L’intervento è perfettamente riuscito e il centrocampista della Lazio verrà monitorato quotidianamente durante il recupero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

augusto64k : @Solo_La_Lazio Tanti auguri LUCAS - serieapress : - LALAZIOMIA : -