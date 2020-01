Kulusevski Juventus: quali sono i pregi e le incognite del giocatore svedese (Di giovedì 2 gennaio 2020) Kulusevski ha qualità evidenti ma presenta diverse incognite tattiche. Al Parma gioca in un contesto specifico Kulusevski, nuovo giocatore della Juve, è un calciatore estremamente verticale. E’ in costante movimento, appena riceve palla è diretto, punta verso la porta senza pause o temporeggiamenti. Il grosso degli assist lo ha infatti effettuato con passaggi in corsa, in situazioni di contropiede. Il Parma esalta queste sue caratteristiche. Si tratta forse della squadra più diretta d’Italia, che attacca con tantissimo campo davanti. Un sistema tattico che esalta i suoi pregi ma che ci impedisce di valutarlo in molti aspetti. Per esempio, nel gioco associativo, nel dribbling in spazi stretti, nella lucidità e visione di campo sul breve. Oggi fare il trequartista alla Juve vuol dire essere imbottigliato al centro con 16 uomini in 40 metri. Insomma, si tratta di un ragazzo ... Leggi la notizia su calcionews24

