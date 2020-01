Jeremias e Soleil, ancora problemi tra i due: vacanze separate (Di giovedì 2 gennaio 2020) Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno insieme oppure no? Ultime news Non c’è pace tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Poco prima di Natale i due – che si sono conosciuti lo scorso anno all’Isola dei Famosi – si sono riavvicinati. Ma con le vacanze di Natale l’armonia è sparita in fretta. Come racconta 361 … L'articolo Jeremias e Soleil, ancora problemi tra i due: vacanze separate proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Jeremias Soleil Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Jeremias Soleil