Incidente sulla Roma-Civitavecchia, scontro tra tre auto: un morto e quattro feriti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tragedia di Capodanno sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, tra le uscite per Fregene e Torrimpietra, dove una donna di cinquantadue anni è morta e quattro persone sono rimaste ferite a seguito di uno scontro tra tre auto. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi. Leggi la notizia su roma.fanpage

