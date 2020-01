Guardiola, ultimatum a Cancelo: «Deve decidere se vuole lottare con noi» – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pep Guardiola ha lanciato l’ultimatum a Joao Cancelo: il portoghese non si è ancora inserito negli schemi dei Citizen Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Everton ammonendo Joao Cancelo, schierato titolare a quasi un mese dalla sua ultima apparizione. «E’ un giocatore che ha qualità, questa sera ha fatto due-tre assist. Alla fine però è lui che decide se vuole restare con noi e continuare a combattere. Decidono loro. Tutti sono liberi in questo paese di fare ciò che vogliono nella propria vita. Stasera è stato bravo, non era facile giocare contro di loro» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : Cancelo indeciso, Guardiola lo esorta a sciogliere i dubbi sul futuro ?? - passione_inter : VIDEO - Guardiola, ultimatum all'ex Inter Cancelo: 'Decida cosa fare' - - UgoBaroni : RT @GoalItalia: Cancelo indeciso, Guardiola lo esorta a sciogliere i dubbi sul futuro ?? -