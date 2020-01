Giulia Busato, chi è la concorrente di MasterChef Italia 9 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giulia Busato, chi è la concorrente di MasterChef Italia 9 Giulia Busato è una dei venti concorrenti di MasterChef Italia 9, il cooking show più amato e spietato dove saranno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a valutare il talento e i piatti degli aspiranti chef in gara. Ma chi è Giulia e cosa sappiamo sul suo conto? Tutti i concorrenti di MasterChef 9 Giulia Busato, la concorrente di MasterChef Italia 9: chi è Giulia, 31 anni, ha una laurea in giurisprudenza. Originaria di Noale, in provincia di Venezia, Giulia è stata adottata poi dalla città di Treviso, dove vive e lavora come operatrice di patronato. La sua passione per la cucina non ha avuto una vera e propria esplosione, è stato un amore graduale, nato giorno dopo giorno, piatto dopo piatto. Negli ultimi 5 anni è diventata una componente molto importante della sua vita, un richiamo ... Leggi la notizia su tpi

