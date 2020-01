Elogi a Lulic, scoppia il caos poi le lacrime in diretta di Pruzzo (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ scoppiato il caos nelle ultime ore per alcune dichiarazioni di Roberto Pruzzo, l’ex calciatore aveva Elogiato Lulic scatenando la reazione dei tifosi della Roma. In diretta su Radio Radio aveva infatti dichiarato: “Lulic è diventato il mio mito. È un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un contesto di alto livello come quello della Lazio. Quando hai una manovalanza così, ogni situazione si può risolvere. Ha 33 anni ma è ancora uno bello tosto, con giocatori così vai lontano”. Sui social pesanti accuse: “Roma, toglilo dalla Hall of Fame”. Questa mattina ai microfoni di Centro Suono Sport, nella trasmissione Te la do io Tokyo, sono arrivate le scuse di Pruzzo in lacrime: “Sto vivendo malissimo questa situazione. Sono arrivato a Roma nel ’78, e da quel giorno sono abituato ad avere l’affetto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

