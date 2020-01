Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv o streaming Napoli-Inter è il big match della 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di lunedì 6 gennaio allo stadio San Paolo di Napoli. Sembra che la cura Gattuso stia cominciando a dare i suoi primi frutti: la vittoria in rimonta in casa del Sassuolo ha fatto rivedere ai propri tifosi sprazzi del vecchio Napoli, autore di un grandissimo secondo tempo a Reggio Emilia. Ben lontana dal minimo obiettivo stagionale (il quarto posto e dunque la qualificazione in Champions), la squadra partenopea è chiamata ad un esame dal tasso di difficoltà molto elevato: l’aria da grande partita riuscirà a svegliare definitivamente questo sonnecchiante Napoli? L’Inter ha sfruttato al meglio la sosta per recuperare alcuni infortunati di lungo corso, su tutti Sensi e Barella con Sanchez sulla ... Leggi la notizia su termometropolitico

