Di Battista difende Paragone: "È infinitamente più grillino di tanti altri" (Di giovedì 2 gennaio 2020) La presa di distanza di Alessandro Di Battista dal Movimento 5 Stelle e dalla strategia politica del leader Luigi Di Maio era evidente già da tempo, pur non essendosi conclusa con una fuoriuscita o un'espulsione dal partito. Non sorprende, dunque, la solidarietà manifestata dall'ex parlamentare grillino al senatore Gianluigi Paragone dopo l'espulsione dal M5s. Di Battista difende Paragone "Gianluigi Paragone, ndr è infinitamente più grillino di molti che si professano tali": comincia così il commento di Alessandro Di Battista sotto un post dell'attivista pentastellata Angela Bosco. L'ex parlamentare non nasconde la sua vicinanza al senatore, sottolineando che "non c'è mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui. Vi esorto a leggere ciò che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell'ultima campagna ...

