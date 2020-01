Checco Zalone, dopo il record fa fuori Barbara D’Urso da Canale 5 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il comico Checco Zalone, il cui vero nome è Luca Medici, è reduce dal grande successo della prima di “Tolo Tolo“. Il film, uscito il 1° gennaio, è già un successo record. Quasi nove milioni di incassi e già superato Quo Vado che realizzò, alla prima proiezione, circa sette milioni. Mediaset, di cui la casa di produzione dei film di Checco Zalone ossia la Medusa film fa parte, ha pensato bene in questo mese di dare nuovamente spazio al comico pugliese su Canale 5. Il Biscione, che è solito trasmettere ripetutamente i film di Checco Zalone, ha deciso dunque di puntare nuovamente su tali prodotti. Checco Zalone al posto di Live – Non è la D’Urso Checco Zalone occuperà ufficialmente la domenica sera di Canale 5 con le repliche dei suoi film. Domenica 12 gennaio, andrà in onda “Sole a Catinelle” e poi a seguire i restanti suoi lungometraggi “Cado ... Leggi la notizia su kontrokultura

GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… - Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - FiorellaMannoia : Checco Zalone da record, batte se stesso e incassa oltre 8,6 milioni in un solo giorno - -