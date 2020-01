Aggressioni ai medici, il manager Asl1: «In arrivo a Napoli le telecamere sulle ambulanze» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Entro due settimane saranno installate a Napoli le prime telecamere sui mezzi di soccorso. Lo annuncia il dg dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, dopo l'ennesimo episodio di aggressione... Leggi la notizia su ilmattino

repubblica : Aggressioni ai medici a Napoli, Croce rossa: 'Peggio che in guerra'. Arrivano le prime telecamere su ambulanze [agg… - randisi1 : RT @repubblica: Aggressioni ai medici a Napoli, Croce rossa: 'Peggio che in guerra'. Arrivano le prime telecamere su ambulanze [aggiornamen… - Giacinto_Bruno : Aggressioni ai medici a Napoli, Croce rossa: 'Peggio che in guerra'. Arrivano le prime telecamere su ambulanze -