Tragedia a Teora per la morte di una giovane mamma (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTeora (Av) – Rabbia, dolore e lacrime per il comune di Teora. Tragedia di inizio anno per il comune in provincia di Avellino. Una giovane madre, 31 anni, nel pomeriggio di oggi si è accasciata per un malore ed ha perso la vita. Sgomento per l’intera comunità. La donna lascia una bimba di 4 anni. “Non doveva iniziare in questo modo, non doveva”. E’ il commento del primo cittadino di Teora, Stefano Farina, attraverso Facebook. L'articolo Tragedia a Teora per la morte di una giovane mamma proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

