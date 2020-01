Proteste Hong Kong,un milione in marcia

milione di partecipanti a Hong Kong nella prima manifestazione pro-democrazia del 2020. Dopo un inizio pacifico, sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e polizia. Le forze dell'ordine hanno usato spray urticanti e lacrimogeni per rispondere al lancio di molotov da parte di dimostranti mascherati di nero che hanno anche innalzato barricate improvvisate. Gli organizzatori avevano avuto l'autorizzazione al corteo che è stato fermato dopo l'inizio degli scontri. Almeno 400 persone sono state arrestate(Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un corteo con oltre undi partecipanti anella prima manifestazione pro-democrazia del 2020. Dopo un inizio pacifico, sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e polizia. Le forze dell'ordine hanno usato spray urticanti e lacrimogeni per rispondere al lancio di molotov da parte di dimostranti mascherati di nero che hanno anche innalzato barricate improvvisate. Gli organizzatori avevano avuto l'autorizzazione al corteo che è stato fermato dopo l'inizio degli scontri. Almeno 400 persone sono state arrestate(Di mercoledì 1 gennaio 2020)

RaiNews : La marcia per la democrazia, autorizzata, era cominciata in modo pacifico #HongKong #proteste - Agenzia_Italia : Capodanno di proteste a Hong Kong. Decine di migliaia di manifestanti in strada - Corriere : Decine di migliaia di nuovo in piazza a Hong Kong, lacrimogeni anche su famiglie paci... -