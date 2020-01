Migrante tenta di passare il confine e muore precipitando dal burrone (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Stefano Damiano L'uomo ha tentato di passare nel passo tra Italia e Slovenia insieme ad alcuni compagni Un uomo di origini marocchine è morto stamattina, 1 gennaio, dopo essere precipitato in un burrone mentre cercava di oltrepassare, insieme alla moglie e ad alcuni compagnia, il confine tra Italia e Slovenia sul Carso, in Val Rosandra (Trieste). Il Migrante è precipitato rovinosamente per circa 20 metri nel dirupo contro le pareti rocciose del Monte Carso, nei pressi del castello di San Servolo, in Slovenia a poca distanza dal confine. Sul posto, dopo l'allarme dato da un connazionale che era con lui, sono accorsi i tecnici del soccorso alpino della stazione di Trieste, la polizia, l'ambulanza e l'elisoccorso regionale che è stato autorizzato a procedere al recupero dell'uomo in territorio sloveno. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime considerato il dislivello ... Leggi la notizia su ilgiornale

