Mattarella: Parmitano, ‘onorato, suo augurio per me sprone a fare meglio’ (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Onorato, oltre la mia capacità di espressione, del saluto del Presidente Sergio Mattarella. Il suo augurio è per me sprone a fare meglio, darsi di più. Responsabilità, Fiducia, Speranza: non sono solo parole. Per chi è al servizio della comunità sono stile di vita, azione quotidiana”. Così in un tweet l’astronauta italiano che guida la stazione spaziale internazionale, Luca Parmitano, in merito alle parole di ieri del Capo dello Stato.L'articolo Mattarella: Parmitano, ‘onorato, suo augurio per me sprone a fare meglio’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

