LIVE Calciomercato, trattative e affari 1° gennaio in DIRETTA: l’Inter scatenata sul mercato, Suarez rifiuta la Cina (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 BARCELLONA – Suarez dice no alla Cina. E’ questo quanto rivela il Mundo Deportivo circa il futuro dell’attaccante uruguaiano del Barcellona. Nonostante un’offerta molto allettante dal punto di vista economico, Suarez ha scelto di rimanere in Spagna e di giocare in un campionato più competitivo. 12.32 BARCELLONA – Il futuro di Valverde sulla panchina del Barça è incerto. Per questo, alcuni media spagnoli, hanno riportato la notizia di un possibile interessamente a Thierry Henry, ora tecnico del Montreal Impact. 12.19 MILAN – Il futuro di Fabio Morini dovrebbe essere lontano da Milanello. Secondo Tuttosport, vi potrebbe essere la risoluzione contrattuale con il club rossonero e l’attaccante potrebbe vestire la maglia del Genoa. 12.04 LAZIO – Come riportato da sportmediaset, Lamin Jallow, ... Leggi la notizia su oasport

