Interviste emergenti: I miei migliori complimenti, «musica che parla di amore e di frutta» – Milano (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il nome inganna: i “complimenti”, in questo caso, vanno fatti al singolare. Walter Ferrari, nato a Sondrio «in mezzo alle montagne», il 21 febbraio 1992, è un solista: ha una band, ma solo nei live. Per il resto scrive, canta e produce da solo. Ci sono lui è il suo fedelissimo Macbook alla base delle fotografie di vita quotidiana che I miei migliori complimenti mette in musica. Prima che l’indie, prima che il “preso male” egemonizzassero il panorama pop italiano, Walter aveva autoprodotto Le disavventure amorose di Walter e Carolina: il suo ep di esordio uscì nel 2015. All’epoca il cantante e musicista di Sondrio viveva a Milano e studiava all’Università Bocconi. Da quel mondo e da quegli anni, segnati da una relazione d’amore finita male, trae ispirazione la produzione musicale di Walter. Il suo terzo ep è uscito il 27 novembre ... Leggi la notizia su open.online

