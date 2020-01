“I nostri anni”, nuovo singolo di Tommaso Paradiso (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Con un post su Instagram Tommaso Paradiso ha annunciato 'I nostri anni', il nuovo singolo che segue il successo di 'Non avere paura' che uscirà ad inizio anno (tutti gli indizi riportano alla data del 10 gennaio ma per il momento non c’è conferma da parte della Island Records). A confermare il titolo del nuovo brano anche il manager dell’ex Thegiornalisti, Nicola Cani, che tramite le stories di Instagram ha pubblicato una foto in cui si intravede il file audio presente sul suo computer. Un annuncio, quello pubblicato ieri da Tommaso Paradiso, che va in contrasto con quanto dichiarato qualche settimana durante il programma Che tempo che fa. In quell’occasione l’artista ha rivelato che il prossimo singolo si chiamerà Ma lo vuoi capire? e, proprio come I nostri anni, uscirà a gennaio.Sempre durante l’intervista con Fabio Fazio, Paradiso ha anche annunciato il suo ritorno in tour, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

