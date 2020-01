I botti di Capodanno tornano a uccidere | un morto e 204 feriti in tutta Italia

botti di Capodanno : 48 feriti a Napoli. Ragazza colpita da proiettile ad Aversa. 26enne muore in rogo ad Ascoli : Sono una cinquantina, quarantotto per la precisione, i feriti dei Botti di Capodanno 2020 tra Napoli e provincia (22 nel capoluogo e 26 nell’area metropolitana), secondo i numeri forniti dalla questura partenopea. Un dato che è in aumento rispetto ai 37 dell’anno scorso. Tra i feriti ci sono anche tre minori. Nessuno comunque è grave. Sempre a Napoli la scorsa notte due ragazzi sono giunti in ospedale con ferite da arma ...

Ascoli - 26enne muore per spegnere un rogo dopo i botti di Capodanno. Nel Casertano 24enne colpita da un proiettile vagante - a Roma diversi feriti - anche bambini : Nel Milanese e nel Catanese tre persone perdono una mano. A Napoli 48 persone infortunate. A Bari crolla il controsoffitto di un hotel. Sono stati 686 in tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di fine anno

Un morto e 204 feriti per i botti di Capodanno : Un morto e 204 feriti. È il bilancio degli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno reso noto dal Viminale: era dal 2013 che non si registravano vittime. Seicentottantasei in tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco, il 4% in più rispetto allo scorso anno: il numero maggiore (107) in Emilia Romagna. Il numero totale dei feriti evidenzia un lieve decremento: l'anno scorso erano stati 216. I feriti lievi, con ...

A Shanghai per la prima volta pioggia droni anziché botti : il video di Capodanno : A Shanghai per la prima volta pioggia droni anziché botti: il video di Capodanno Shanghai ha inaugurato il nuovo anno con oltre 2mila droni che hanno volato all’unisono per creare uno spettacolo unico durante il conto alla rovescia per il 2020. Come alternativa ai fuochi, più pericolosi e inquinanti, Shanghai ha optato per una scelta sbalorditiva: i droni. Oltre 2mila droni hanno preso il volo illuminando il cielo sopra il fiume Huangpu. ...

