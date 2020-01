DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020: Mathieu van der Poel irraggiungibile anche nel GP Sven Nys di Baal (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) non fa prigionieri nel GP Sven Nys di Baal, sesta tappa di DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020. Il Campione del Mondo si è levato tutti di ruota a inizio gara e ha vinto in solitaria davanti al belga Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) e al britannico Tom Pidcock (Trinity). Per il fenomeno neerlandese è la diciassettesima vittoria in 18 gare disputate in questa stagione. Nelle prime fasi della gara dedicata a De Kannibal van Baal Sven Nys è andata in scena l’ennesima riproposizione stagionale del duello tra van der Poel ed Iserbyt, con il Folletto fiammingo che ha provato il tutto per tutto nel tentativo di tenere la ruota del rivale. Nella terza delle otto tornate in programma, però, Mathieu ha portato il primo vero attacco convinto della giornata e ha fatto il vuoto alle sue spalle. Durante le fasi finali, un Tom Pidcock partito in modo non ... Leggi la notizia su oasport

