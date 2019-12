Tiscali Mobile sta attivando il 4G Basic per tutti i suoi clienti (Di martedì 31 dicembre 2019) Stando alle segnalazioni di alcuni clienti Tiscali, operatore virtuale ESP su rete TIM, sembra che in questi giorni il passaggio al 4G stia procedendo in maniera più massiccia coinvolgendo molti più utenti che stanno ricevendo il relativo SMS informativo. L'articolo Tiscali Mobile sta attivando il 4G Basic per tutti i suoi clienti proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

MusumeciChannel : Buone notizie per i clienti #Tiscali mobile e #SKY raggiunge un altro importante accordo in vista del suo debutto c… - pianetatel : RT @mvno: Tiscali Mobile: il 4G Basic (con velocità fino a 30 Mbps in download e upload) in fase di attivazione per tutti i clienti con le… - telefoniatoday : RT @mvno: Tiscali Mobile: il 4G Basic (con velocità fino a 30 Mbps in download e upload) in fase di attivazione per tutti i clienti con le… -