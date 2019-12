‘Rumori strani in bagno, dolori di stomaco’: Gemma Galgani svergogna Juan Luis Ciano (Di martedì 31 dicembre 2019) Uomini e Donne: Gemma Galgani affronta Juan Luis Ciano Dopo Natale nello studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono over di Uomini e Donne. Qualche giorno fa, attraverso Il Vicolo delle News vi abbiamo dato le anticipazioni ma ora lo stesso sito ha da ulteriori spoiler su quanto accaduto il 27 dicembre 2019. I fatti successi sono peggiori di quanto i telespettatori si immaginano. Infatti Gemma Galgani ha avuto il coraggio di affrontare Juan Luis Ciano anche se quest’ultimo voleva continuare a frequentarla. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo. La discussione tra la dama torinese e il dentista napoletano Alla fine della registrazione effettuata prima della pausa, Gemma Galgani e Juan Luis Ciano hanno discusso animatamente al di fuori dello studio 6 dell’Elios in Roma. Il cavaliere napoletano è scappato via senza darle ... Leggi la notizia su kontrokultura

samuele73759230 : RT @DavideFalchieri: Stasera ho discusso con mia suocera. Tutte le volte che vado a mangiare da lei inizio a gonfiarmi, ad avere strani ru… - KontroKulturaa : 'Rumori strani in bagno, dolori di stomaco': Gemma Galgani svergogna Juan Luis Ciano - - Shameryam : RT @DavideFalchieri: Stasera ho discusso con mia suocera. Tutte le volte che vado a mangiare da lei inizio a gonfiarmi, ad avere strani ru… -