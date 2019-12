Programmi tv di Capodanno: “L’anno che verrà” su Rai Uno, “Capodanno in musica” su Canale 5 (Di martedì 31 dicembre 2019) Tra i prgrammi tv di stasera, in occasione della Notte di San Silvestro, ci sono "L'anno che verrà" su Rai Uno e "Capodanno in musica" su Canale 5. Tra i film di stasera 31 dicembre 2019, vi segnaliamo "Gli Aristogatti" su Rai Due e "Fantozzi contro tutti" su Rai Movie. Ecco cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky. Leggi la notizia su tv.fanpage

veneziaunica : Programmi per il #1gennaio? Noi non ne prendiamo mai... perché saremo concentrati su su @RaiUno dalle 12:20 per il… - Unf_Tweet : #amadeus non resiste e fa i nomi dei 22 Big in gara al #festivaldisanremo #sanremo2020 . Vi piacciono? - FVGlive : Quali programmi avete per questo #Capodanno ????? Ecco alcune idee per trascorrerlo all'insegna del divertimento in… -