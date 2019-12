Oroscopo 2020 sesso: i segni più wow e quello che dovrà dimenticarsi il piacere tra le lenzuola (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2020 è alle porte e tutti vogliamo sapere cosa ci riservano le stelle. Sarà un anno buono dal punto di vista del lavoro? E come andrà l’amore? La salute? Sì, tutte cose che ci interessano. Ma parliamo chiaramente: ci interessa anche sapere chi di noi si scatenerà sotto le lenzuola. Quindi andiamo al sodo e vediamo quali i saranno i segni più bollenti, quelli che si daranno più da fare nell’intimità. Lo sapevate che tutto dipende da Marte e Plutone e che Venere ha solo un ruolo marginale nei rapporti fisici? Per un segno in particolare le notizie non sono granché. Di chi parliamo? Del Cancro che avrà un anno abbastanza complesso ed è il segno che meno avrà da fare, in termini di sesso. Anche per il resto delle cose per il Cancro, il 2020, sarà un anno piuttosto complicato. Ma bisogna avere fiducia e guardare avanti. Ora veniamo a noi. Vediamo, dal più al meno fortunato, come si ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

lupainthenorth : RT @marianoildivano: l’oroscopo dice che il segno del 2020 è quello della croce - coldrain1210 : RT @marianoildivano: l’oroscopo dice che il segno del 2020 è quello della croce - baumanstyle : RT @marianoildivano: l’oroscopo dice che il segno del 2020 è quello della croce -